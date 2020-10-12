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Из колоний в Иркутской области бегут осужденные

Марьям Ибрагимова
12 октября, 2020 11:56
2 мин
Фото: ok.ru
Фото: ok.ru

Из колонии-поселения №20, расположенной в городе Усть-Кута Иркутской области, сбежал заключенный, осужденный за совершение особо тяжкого преступления.

Информация о побеге поступила в дежурную часть 10 октября. Во время вечерней проверки сотрудники тюрьмы не досчитали одного заключенного. Им оказался 26-летний Чернышов Денис Владимирович. Приметы разыскиваемого: рост 157 см, черные волосы, прямой лоб, овальное лицо, темные глаза. Мужчина был одет в черные кроссовки, зимний спортивный костюм темно-синего цвета, белую футболку, также на нем была черная вязаная шапка.

Кроме того, в пресс-службе регионального главка МВД напомнили, что 21 августа из колонии-поселения в Ангарске сбежал 61-летний Николай Николаевич Грачев. Ранее неоднократно судимый Грачев с 2018 года отбывал наказание за совершение грабежа. Его приметы: рост 170 сантиметров, седые волосы, карие глаза, раздвоенный подбородок, сутулое телосложение. Был одет в серую мастерку, серое трико, черную кепку. Может носить очки.

Ранее сообщалось, что в Дагестане полицейские задержали шесть заключенных, сбежавших из колонии строгого режима.

темы
колония
заключенные
побег
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