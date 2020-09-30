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«Побег из Шоушенка» по-дагестански провалился: МВД задержало сбежавших из колонии преступников

Марьям Ибрагимова
30 сентября, 2020 14:24
1 мин
Фото: ren.tv
Фото: ren.tv

Полицейские задержали шесть заключенных, сбежавших на прошлой неделе из колонии строгого режима.

«Все шесть ранее разыскиваемых особо опасных преступников, совершивших побег из колонии строгого режима, задержаны сотрудниками Уголовного Розыска на территории Калмыкии!», – написали сотрудники МВД Дагестана в своем аккаунте Instagram.

Преступники сбежали из колонии, расположенной в поселке Шамхал города Махачкалы 22 сентября. Беглецы сделали 50-метровый подкоп на территории цеха, где изготовляли нарды, шахматы и шашки. Известно, что четверо из шести были осуждены за наркотические преступления, двое – за убийства. К операции побега заключенные готовились около года.

На сотрудников колонии возбудили уголовное дело о халатности.

Ранее сообщалось, что историк Соколов после убийства дважды звонил в посольство Франции и мог готовить побег.

темы
МВД
колония
побег
дагестан
1 мин