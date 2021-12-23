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Итальянцев обязали носить маски на улице
23 декабря, 2021 22:22
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Luca Zennaro/Keystone Press Agency/Global Look press
Власти Италии ужесточают требования по коронавирусу. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.
В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией вводится обязательное ношение масок на улице, в общественном транспорте, кино, театрах и на стадионах, пишет «РИА Новости».
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