Италия выведет на границы военных из-за роста террористических угроз извне

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Власти Италии приняли решение ужесточить контроль на границах. Для этого будут привлечены военные.

Решение было принято после заседания Национального комитета по обеспечению порядка и национальной безопасности, которое экстренно созвала глава итальянского МВД Лучана Ламорджезе после терактов во французской Ницце и австрийской Вене.

В результате анализа ситуации, участники экстренного заседания приняли решение усилить работу по противодействию рискам, связанным с терроризмом. При этом отмечается, что в Италии уровень угрозы терроризма остался прежним. Итальянские военные уже много лет используются для охраны объектов, которые могут стать целью террористов.

Тем не менее, на пограничных пунктах с Австрией, уже введён усиленный контроль, передаёт «ТАСС».

Ранее запрещенная в России «ИГ» взяла на себя ответственность за теракт в Австрии.