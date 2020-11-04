Италия устала от коронавируса. В стране вводится жесткий комендантский час

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С завтрашнего дня в Италии будет введен комендантский час и ограничения на передвижения. Об этом сегодня сообщает газета La Stampa.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал соответствующий документ. Сообщается, что после десяти часов вечера будет действовать запрет на выход из дома без уважительной причины. В выходные и праздничные дни будут закрыты торговые центры, перестанут работать музеи и выставки.

Также ограничительные меры коснутся школ и общественного транспорта, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Учёные из США, провели исследование и пришли к выводу, что мутировавший SARS-CoV-2 стал легче и быстрее передаваться от человека к человеку.

Мутировавший вирус стал агрессивнее, он научился обходить иммунную защиту человека и его способность заражать достигает почти 100 процентов.