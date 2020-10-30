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Общество
Историю с бездомным мальчиком в Балашихе проверит Следственный комитет
30 октября, 2020 12:39
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фото: Pixabay
Историю с проживанием семилетнего мальчика с бездомным отцом в лесу в Балашихе расследует Следственный комитет.
Там планируют пообщаться с найденышем и дать правовую оценку происходящему.
Как сообщили органы, документов не оказалось ни у кого из найденных бездомных. При этом мальчик ходит в школу и выходит поиграть со сверстниками из леса на площадку, пишет телеграм-канал «360tv».
Мальчика ранее заметили мамочки на детской площадке, куда ребенок ходил играть.
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