Историю с бездомным мальчиком в Балашихе проверит Следственный комитет

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Историю с проживанием семилетнего мальчика с бездомным отцом в лесу в Балашихе расследует Следственный комитет.

Там планируют пообщаться с найденышем и дать правовую оценку происходящему.

Как сообщили органы, документов не оказалось ни у кого из найденных бездомных. При этом мальчик ходит в школу и выходит поиграть со сверстниками из леса на площадку, пишет телеграм-канал «360tv».

Мальчика ранее заметили мамочки на детской площадке, куда ребенок ходил играть.