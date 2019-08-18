История Всемирных отравлений

Маслом в Ульяновске отравились 7 человек. Страшное происшествие: следственный комитет уже начал проверку ненадёжных поставщиков, а всех производителей в Поволжье поставили на уши. Мы решили разобраться, как на массовые отравления реагируют во всем мире: везде ли службы такие же чуткие, как у нас?

1. Южная Африка тревожная

Правда, только по части собак: домашних животных там сильно травят, а местные власти переживают из-за высокой доступности яда на рынке, и просят владельцев питомцев держать их дома, под присмотром.

Ни о каких массовых гонениях на отравителей речи не идет.

2. Два месяца за смертельную интоксикацию

Брайану Козловски, американцу из Макомба назначили наказание в виде 60 выходных дней в тюрьме за систематические попытки отравления своей бывшей супруги. Ей нанесен непоправимый вред, а преступник, после двух месяцев, снова окажется на свободе.

3. Сыграем в 21?

В течение двадцати лет мужчина из Гамбурга отравил 21 коллегу, подсыпая в еду мышьяк. За это ему светит или пожизненное заключение или штраф в несколько миллионов евро. Поддерживаем.

4. Хватит и извинения

Доктор в Китае, который называл традиционную медицину «ядом» извинился перед всеми врачами. В Китае акупунктуре и традиционным практикам уделяется большое внимание, и нетерпимость к ним строго карается.

Ну и кто тут в XIX веке?

5. Северная Корея — тут травят себя

Ядерный физик из КНДР отравил себя на границе при попытке сбежать из страны, сообщает Daily Beast. Он принял яд в течение нескольких часов после помещения в камеру. Неясно, как ему удалось получить доступ к нему в северокорейском СИЗО.