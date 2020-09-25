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Общество
Источник в правительстве сообщил о спешке с вакцинацией россиян от коронавируса
25 сентября, 2020 14:27
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Pikist.com
В России могут ускорить вакцинацию граждан от коронавируса. Об этом сообщил источник в правительстве.
«Мы наблюдаем рост заболеваемости, поэтому вакцинация граждан может быть ускорена», - сказал он.
По словам источника, исследования первой российской вакцины «Спутник V» демонстрируют хорошие результаты. Если ситуация не ухудшится, то «группы риска» могут быть расширены, пишет «Интерфакс».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное введение более строгих ограничений из-за коронавируса в России.
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