Источник в правительстве сообщил о спешке с вакцинацией россиян от коронавируса

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В России могут ускорить вакцинацию граждан от коронавируса. Об этом сообщил источник в правительстве.

«Мы наблюдаем рост заболеваемости, поэтому вакцинация граждан может быть ускорена», - сказал он.

По словам источника, исследования первой российской вакцины «Спутник V» демонстрируют хорошие результаты. Если ситуация не ухудшится, то «группы риска» могут быть расширены, пишет «Интерфакс».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное введение более строгих ограничений из-за коронавируса в России.