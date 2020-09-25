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Источник в правительстве сообщил о спешке с вакцинацией россиян от коронавируса

Лилия Караева
25 сентября, 2020 14:27
1 мин
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Pikist.com

В России могут ускорить вакцинацию граждан от коронавируса. Об этом сообщил источник в правительстве.

«Мы наблюдаем рост заболеваемости, поэтому вакцинация граждан может быть ускорена», - сказал он.

По словам источника, исследования первой российской вакцины «Спутник V» демонстрируют хорошие результаты. Если ситуация не ухудшится, то «группы риска» могут быть расширены, пишет «Интерфакс».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное введение более строгих ограничений из-за коронавируса в России.

темы
Россия
коронавирус
вакцинация
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