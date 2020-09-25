«Рост цифр является поводом»: Кремль ответил насчет введения карантина по всей России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном введении более строгих ограничений из-за распространения коронавируса. Он констатировал рост числа инфицированных.

По словам Пескова, в настоящий момент речи о введении серьезных мер из-за пандемии нет.

«Безусловно, рост цифр, конечно, является поводом для нас всех быть гораздо более аккуратнее и больше заботиться о себе и своих близких», - цитирует официального представителя Кремля Telegram-канал Life Shot.

Ранее в Москве вернулись к некоторым ограничениям. В частности, гражданам старше 65 лет рекомендовали не выходить из дома без необходимости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил усилить контроль за соблюдением ограничений.