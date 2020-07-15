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Исследователи: Рентгенотерапия помогает пожилым пациентам бороться с коронавирусом

Антон Мельников
15 июля, 2020 21:58
1 мин
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Flickr

Согласно новому исследованию, проведённому в Соединенных Штатах, рентгенотерапия может помочь в лечении коронавируса у пожилых людей.

Исследователи обнаружили, что десять пациентов с коронавирусом, которые согласились пройти лучевую терапию грудной клетки, выздоровели гораздо быстрее, чем другие больные.

Рентгенотерапия может оказаться «хорошо переносимым, недорогим и доступным по всему миру лечением от COVID-19», - сообщает исследовательская группа из Университета Эмори, штат Атланта.

Среднее время клинического выздоровления после лучевой терапии составило три дня. Это около трети от того времени, которое необходимо для выздоровления, при лечении другими методами, в том числе препаратами ремдесивир и гидроксихлорохин.

Средний возраст испытуемых составил 78 лет, сообщает South China Morning Post. Все они находились на аппаратах искусственной вентиляции легких, а их состояние отмечалось как «ухудшающееся».

Ранее исследования показали, что препарат от коронавируса ремдесивир снизил смертность на 62%.

темы
здоровье
коронавирус
лечение
исследования
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