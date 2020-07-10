Препарат от коронавируса «Ремдесивир» снизил смертность на 62%

Общество

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Согласно новому аналитическому исследованию, препарат от коронавируса «Ремдесивир» снижает риск смерти от COVID-19 на 62%, по сравнению со стандартным лечением. Исследование представлено американской фармацевтической компанией-производителем лекарства Gilead Sciences.

Из опубликованных результатов исследования следует, что смертность среди пациентов, которые принимали «Ремдесивир» составила 7,6%. Смертность среди пациентов, которые не принимали препарат, составила 12,5%. Исследования также показывают, что, на 14 день приема, «Ремдесивир» помог выздороветь 74,4% пациентов, против 59% пациентов, получавших только стандартную медицинскую помощь.

В мае «Ремдесивир» получил разрешение на экстренное использование от регулирующих органов США, напоминает Bloomberg. Испытания показали, что, благодаря препарату, пациенты выздоравливают быстрее. Также препарат был одобрен Еврокомиссией, которая разрешила его ограниченное использование.

В конце июня стало известно, что США скупили практически весь объем препарата, который будет произведен в ближайшее время.