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Испания очень ждет россиян со своими COVID-паспортами

Дмитрий Байков
12 апреля, 2021 07:43
1 мин
Дмитрий Байков
12 апреля, 2021 07:43
1 мин
Pixabay
Pixabay

Мадрид заинтересован в том, чтобы ЕС как можно быстрее разрешил въезжать в страны объединения иностранцам, в том числе россиянам, со своими «паспортами здоровья».

Как сообщили в МИД страны, Испания будет добиваться от ЕС признания иностранных сертификатов о вакцинации, пишут «Известия».

Однако это решение должно быть принято на уровне всей шенгенской зоны. Пока же Россия в принципе не входит в число тех государств, которые могут расчитывать на открытые границы, так как пока она находится в пандемийной красной зоне.

Ранее Россия была признана лидером по избыточной смертности во время пандемии коронавируса. К такому выводу пришли журналисты New York Times, проведя собственные исследования.

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