Наука и медицина

В США Россию считают лидером во время пандемии по избыточной смертности

Россия – лидер по избыточной смертности во время пандемии коронавируса. К такому выводу пришли журналисты New York Times, проведя собственные исследования.

По информации издания, с апреля по декабрь прошлого года смертность в стране увеличилась на 28% и составила 362,3 тыс. избыточных смертей.

На втором месте располагается Испания с ростом на 23%, на третьем Италия – там рост на 29%. Великобритания и США занимают четвертое место с ростом по 17%. Самая наименьшая динамика - в Германии с ростом на 3%.

Таким образом, New York Times ставит под сомнение утверждение главы государства Владимира Путина об успешной борьбе России с коронавирусом, пишет «МедиаНьюс».