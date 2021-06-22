Искусственный интеллект будет ловить противников масок в одном их российских городов
В Санкт-Петербурге проявлявших агрессию из-за недопуска в метро нарушителей масочного режима будут идентифицировать по видеокамерам.
В городе с начала июня зафиксировали 20 случаев агрессии от пассажиров, которых не пустили в метро без масок. Все случаи попали на камеры, поэтому идентифицировать нарушителей можно без проблем. Видео получат правоохранительные органы для привлечения противников масок к ответственности, в том числе и уголовной.
Камеры с функцией распознавания лиц установлены и в Москве, но пока по ним не вычисляют пассажиров без средств защиты. Как говорят эксперты, такие умные камеры работают по особому принципу. Как сообщил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов, программа сравнивает реальное изображение с заложенным в памяти эталонным изображением. Если произошло совпадение двух изображений, то человек находится в розыске или же какая-то служба внесла его в базу данных. При этом, чтобы система могла всех распознавать, нужно создать единую базу всех лиц граждан России и всех прибывающих в страну
Как сообщил президент консорциума «Инфорус» Андрей Масалович, камеры нужно научить узнавать частично закрытые лица, лица со шрамами, а также лица при плохом освещении, сообщает телеканал «360».
Ранее сообщалось, что вагоны московского метро оснастят системой распознавания лиц. На сайте государственных закупок говорится, что на это будет выделено 1,4 млрд рублей.