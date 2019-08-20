Во что инвестируют русские люди и почему это не работает

Единственная правильная инвестиция в России – дети. Остальное от лукавого

Доллары вместо рублей

В середине августа 2019 Центробанк России опубликовал статистику, согласно которой жители России резко увеличили объем депозитов в иностранной валюте – на 9% всего за полгода. Конечно, это позитивная новость: значит есть что копить, к тому же возвращается доверие к банковской системе. Конечно, в сообщении не указано, что львиная доля этих банковских депозитов находится в 5-6 кредитных учреждениях, а все россияне побогаче предпочитают хранить деньги в западных банках.

Рублевые накопления тоже выросли, но примерно на уровень инфляции, то есть темп роста в четыре раза ниже, чем у валютных вкладов. И это интересно, потому что если смотреть динамику курса рубля к доллару и процентные ставки наших банков, то депозит в рублях получается ощутимо выгоднее. Так что вкладчиков явно интересует не прибыльность, а надежность. И это весьма интересный факт.

За пять последних лет Россия потеряла более 450 банков, почти 60% от их преднабиуллинского числа. И тот факт, что люди вообще несут туда деньги, говорит только об одном: они не видят других разумных способов сохранить и приумножить заработанное.

Да, пожалуйста, не рассказывайте в комментариях о надежности Сбербанка: люди, получающие сейчас издевательские компенсации за потерянные в 1991 году вклады, могут много интересного рассказать о безграничных возможностях монополиста по отъему доставшихся ему средств. Сейчас «Сбер» выглядит вполне себе непотопляемым, но он же возглавляет и рейтинги слежки за пользователями со своей навязчивой биометрией и безграничными правами своих мобильных приложений. Так что доверять здесь нужно очень и очень осторожно.

Возникает вопрос: неужели в России, когда-то стране промышленников и купцов, не осталось возможностей по-другому вложить свои деньги? Отвечаем: осталось. Наши люди держат в банках около 30 триллионов рублей – в среднем по 200 тысяч на душу населения. Это, кстати, всего в полтора раза превышает нашу задолженность банкам, службам ЖКХ, налоговикам и прочим вежливым людям. Система страхования вкладов позволяет сохранить сбережения до 1,4 млн руб. с минимальными издержками – понятно, что в случае каких-то крупных социально-политических пертурбаций она рухнет, но при относительной стабильности на нее можно рассчитывать. Но давайте посмотрим, что будет, если выйти из зоны комфорта и попробовать инвестировать деньги без страховки.

Кроме депозитов

Люди побогаче, если по каким-то причинам не могут держать деньги за границей, предпочитают давать деньги компаниям по управлению капиталом. Эти не гарантируют никакого процента – только возврат вложенной суммы. Зато и действуют на рынке активнее и свободнее банков, на 10% годовых в рублях тут смело можно рассчитывать. Нет-нет, уберите свой кошелек, ваши 200 тысяч их совершенно не интересуют, входной билет там на порядок дороже. Есть, конечно, управляющие компании и для бедных, но судьбу вложенных туда денег спрогнозировать несложно. Впрочем, богатые тоже плачут: «Властелины» не остались в 1990-х, они вокруг нас.

Но зачем делиться с «управляющим партнером», если можно инвестировать самостоятельно? Купить акции стабильных компаний и жить спокойно? Что может угрожать «Газпрому», если другого газа у Европы все равно нет? Или «Эпплу», ведь второй такой гений, как Джобс, может быть, еще не родился? Конечно, подобный подход нелеп: когда даже такие мелкие сошки, как мы с вами (при всем нашем уважении к себе), могут назвать себя совладельцем крупной компании и даже иметь в ней право голоса, очевидно, что с экономикой что-то не так. Но в одном можно не сомневаться: вечных акционерных обществ не существует. Вас обязательно кинут – может, через два года, может, через десять или пятнадцать лет, как повезет. «Газпром», к слову, так и не восстановился от шока 2014 года, а Apple сейчас существенно дешевле, чем год назад. Можно, конечно, не ждать прекрасного далёка, а поиграть в «купи – продай», но с вероятностью более 95% рано или поздно вы окажетесь без сбережений.

Так может быть, лучше зависеть только от себя? Вкладывать деньги не в бумажки, обеспеченные трудом яйцеголовых в Купертино или мансийским газом, а в то, что можно потрогать. Например, золото – его в мире мало, в электронике нужно, так что будет востребовано всегда. Сейчас Минфин размышляет над идеей освободить золото в слитках от НДС – тем более что никакой добавленной стоимости в нем нет. Но тут вы упираетесь в дилемму – хранить золото в подвалах банка и с некоторой вероятностью не получить его назад, как Германия у США, или же тратиться на меры безопасности. Да и цены на дьявольский металл скачут непредсказуемо.

Золото можно заменить предметами, ценность которых с годами только растет – авторскими ювелирными изделиями, произведениями искусства, коллекционными монетами. Отличный выбор при условии, что вы входите в число лучших знатоков этой сферы, в противном же случае вам, скорее всего, предстоит быть спонсором настоящих ценителей и ушлых мошенников. Плюс, опять же, проблемы с хранением коллекции. Время сейчас яркое, в девяностых было, пожалуй, безопаснее.

Ну конечно, московская (и подмосковная) недвижимость. Именно сюда, кажется, направляются основные денежные потоки граждан, сумевших заработать хоть что-то. 3,5 млн квадратных метров, построенных в столице в 2018 году, – это уже более 600 миллиардов рублей за один только год, а ведь до сих пор не расплатились по ипотеке иные заемщики середины нулевых. Если добавить сюда Московскую область, Санкт-Петербург и Екатеринбург, мы поймем, что перед нами действительно массовое явление: кто-то просто переезжает в более сытые места (инвестиция в будущее), кто-то скупает квартиры впрок. Что ж, в 2014 году инвесторы в недвижимость, а не место жительства остались перед разбитым корытом: долларовые цены на квартиры упали более чем в два раза, а по Московской области даже в рублях далеко не везде достигли докризисного уровня. А вот стоимость «хранения», напротив, растет: появились поборы на капитальный ремонт, на вывоз мусора (зачастую даже с квартир, где никто не живет), расправляет плечи налог на недвижимость. Да и с неприкосновенностью собственности все очень плохо: распространились фальшивые сделки по электронным подписям, под надуманными предлогами сносят частные дома, а недавно по многочисленным просьбам трудящихся на федеральном уровне отобрали жилье у миллиона москвичей, пообещав выдать им какое-нибудь другое по реновации.

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Неприглядная картинка, не правда ли? Да, таков результат многолетнего хозяйствования во благо сырьевых корпораций.

И судя по почетной отставке шагавшего не в ногу Сергея Глазьева с поста советника президента, в обозримом будущем тут ничего не изменится. И только одну инвестицию у нас не смогут отнять.

Дети – это самое достойное и самое верное вложение средств в нашей многострадальной малолюдной стране. Между тем рождаемость, особенно в этнически русских регионах, становится катастрофически низкой, несмотря на все попытки правительства купить нам детей своими пособиями и материнским капиталом. И в каком-то смысле даже почетно для нашего народа, что мы игнорируем щедрые посулы.

И все же рожать и воспитывать нужно. Это долго. Это дорого. Это великолепно. Правильно по-русски воспитанный человек – лучшая гарантия для своих родителей в старости. Даже с презренной финансовой точки зрения хорошее воспитание может окупиться для родителей, что уж говорить о человеческих отношениях! Только не давите на детей в надежде сделать их миллионерами, не забывайте, что дети – люди, а не инструмент для удовлетворения ваших амбиций, а сантехники вернее поддерживают своих матерей, чем банковские клерки. Да, у нас в стране пока нет надежности, нет ясного будущего, мы выпускаем детей в сложный небезопасный мир. И пусть у них получится то, что не смогли мы, – сделать этот мир, эту Россию лучше. В том числе и для вложения денег, которых у них, надеемся, будет больше, чем у нас.