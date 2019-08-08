Рынок акций в России необходимо запретить

Развитие мировой экономики идет достаточно интенсивно: растут предприятия, растет производительность труда, внедряются удивительные инновации… Но все это может быть стерто в пыль по мановению невидимой руки фондового рынка. Впрочем, такой ли невидимой?

Дело о сорока процентах

Одновременное обеднение богатейших людей мира на 117 миллиардов долларов вызвало массу публикаций в СМИ и комментариев в социальных сетях. Тон этих заметок простирался от траурного (США не выдерживают прессинга Китая, рынки падают, инвестиции себя не оправдывают) до победоносного (так им и надо, зажравшимся буржуям). Но никто, кажется, не поставил вопроса сохранения материи и энергии в замкнутых системах. Между тем именно он является главным для адекватной оценки случившегося.

Все мы с малолетства знаем, что если где-то убыло, то в другом месте непременно прибудет. Потерял игрушку в песочнице – беда, конечно, но кто-то другой ее наверняка нашел. Мы быстро понимаем, что даже сгоревшее полено не ушло в никуда – оно преобразовалось в энергию и несгораемый остаток. Что съеденная за завтраком каша – это, опять же, наша энергия и, простите, неиспользованный остаток.

А куда делись 117 миллиардов и, шире, все деньги, которые американская экономика потеряла утром 5 августа? Это 2,9% Dow Jones, 3.0% S&P 500 и 3,5% NASDAQ. Скажем, совокупная стоимость компаний, входящих в &P 500, превышает 20 триллионов долларов, и исчезнувшие в одночасье 3% от них – это 600 миллиардов, 40% ВВП России

На этом фоне теряются даже пресловутые 117 миллиардов, которых Bloomberg недосчитался у 500 главных богачей планеты. Не рискуя впасть в большое преувеличение, можно сказать, что в общей сложности 5 августа американская экономика обеднела на триллион вечнозеленых денежных единиц. Это тоже 40% ВВП, только уже не России, а всей Африки вместе взятой.

Можно много рассуждать о том, как Китай ухитрился обрушить американские рынки всего лишь легкой девальвацией юаня и парой словесных предупреждений, но гораздо интереснее ответить на куда более важный вопрос, гениально сформулированный Владимиром Высоцким:

«Где деньги, Зин?»

500 богачей потеряли на своих акциях 117 триллионов, бизнесмены и инвесторы помельче – еще порядка 800 миллионов.

В какую материю, какую энергию они обратились? Ведь финансовая система планеты, несомненно, замкнута, никакие инопланетяне ресурсы из нас не выкачивают, а если бы и выкачивали, то занялись бы полезными ископаемыми, а не стопками нарезанной бумаги или виртуальной наличностью

Растворился триллион. Был – и не было. Ушел разве что в энергию биржевых «медведей» да журналистов-экономистов, но этого не отследят ни физик, ни финансист. И отсюда следующий вопрос, на сей раз от Максима Горького:

«А был ли мальчик?»

Стоимость публичных акционерных обществ складывается из суммы стоимости их акций. Поскольку состояние всех богатейших людей мира сконцентрировано главным образом в акциях, то и «форбсовские» цифры меняются в зависимости от этого рынка. Подорожал Facebook – разбогател главный акционер Марк Цукерберг, подешевел – простите, Марк, минус два миллиарда за пять часов.

При этом для самой социальной сети и связанного с ней бизнеса ровным счетом ничего не меняется. И это сильно отличает акционерное ценообразование от, скажем, томатного.

По самые помидоры

Летом в России, Турции, Польше и других близких странах вызревают помидоры. Делают они это примерно одновременно, их много, они борются за места на магазинных полках, и цены, соответственно, невелики. Но вот беда, помидоры в свежем виде хранятся недолго, и уже к ноябрю предложение сокращается в разы. И цены, соответственно, сильно растут, тем более что новую продукцию везут из более далеких стран.

Рост цен – это, конечно, грустно, но все-таки перед нами сезонное ценообразование «здорового человека», та самая адамосмитовская невидимая рука рынка, которую сейчас так много критикуют. На самом деле для нормального товара она вполне себе работает, пока, конечно, какой-нибудь условный бывший губернатор не возьмет под свой контроль все помидорные грядки в стране и не начнет монопольно диктовать цены

На фондовом же рынке действует «ценообразование курильщика». Тот же Facebook – как вы думаете, сколько его акций вращается на рынке? Доли процента. Пакеты акций самого Цукерберга и так называемых институциональных инвесторов на торги не выставляются, да и мелкие инвесторы в США чаще всего покупают акции как долгосрочное вложение, а не сидят днями и ночами на «форексе».

Цены на эту долю процента – как бы рыночные, ибо формируются на основании баланса спроса и предложения. Другой вопрос, что на этот баланс легко повлиять – гораздо легче, чем на цену томатов.

Что получается? Есть огромное коммерческое предприятие, в центре которого находится социальная сеть Facebook, рядом с ней сеть Instagram, параллельно развиваются собственный мессенджер и не так давно приобретенный WhatsApp

Основные владельцы всего этого богатства не торгуют своими долями. Народ пользуется сервисами, реклама крутится, прибыль капает (когда и убытки, но это бизнес, ничего не попишешь). А несколько тысяч биржевых онлайн-торговцев решают, что сейчас эти акции выгоднее продавать, 0,1% «Фейсбука» меняет хозяев, и на этом основании Bloomberg объявляет, что сеть подешевела на 8-10 миллиардов, годовой ВВП Киргизии или Молдавии. Завтра пойдет «коррекция», Facebook подорожает на доход Мальдив или Таджикистана, но на самом-то деле ничего не изменится. Даже посещаемость «Фейсбука» и «Инстаграма», даже скорость обмена сообщениями по «Воцапу».

Не было мальчика. Нет в акциях никаких денег, которые можно было бы потерять. Все корпорации чудовищно переоценены, потому что их оценивают по вращающейся на рынке доле процента. Amazon, Microsoft, Alphabet (Google, открой личико) – если мажоритарные акционеры реально попытаются продать свои пакеты, компания мгновенно подешевеет в разы, потому что нет сейчас платежеспособного розничного спроса, скажем, на 20% акций «Амазона».

А из этого вытекает очень тревожный для миллиардеров вывод. Если стоимость компаний – фикция, то и списки Forbes – фикция. Это в полной мере относится и к России: Новолипецкий металлургический – отличный комбинат, у Владимира Лисина много других активов, но выйти из них в приличный кэш он не сможет: никаких 20 миллиардов долларов никто ему не даст, а если ослабит хватку, то и 2 миллиардов не получит

Виртуальная экономика реальных предприятий. Легальная биржевая работорговля программистами «Фейсбука» и инженерами НЛМК.

Чужая игра

Казалось бы, пусть спекулянты тешатся, но, к сожалению, они все-таки могут влиять на предприятия. Мы хорошо видим, как организованно обесценили акции En+, в результате чего российские предприниматели, какими бы дерипасками они ни были, потеряли контроль над «Русским алюминием». Мы знаем, как похищались и подделывались реестры акционеров, в результате чего заводы оказывались у «эффективных менеджеров», которые быстренько продавали все ценное и банкротили предприятия. Мы в курсе, как рисуют протоколы собраний акционеров, из-за чего второй десяток лет идет война, например, вокруг «ТольяттиАзота», второго по размерам предприятия крупного, но депрессивного города.

Современная система акционерного капитала более не имеет отношения к экономической целесообразности – это игрушка спекулянтов и мошенников. Даже когда 100% акций сосредоточены в одних государственных руках, как, например, ОАО РЖД (монополист упорно не хочет называть себя по новым правилам – ПАО), всегда есть риск, что придут новые менеджеры и сделают из госпредприятия сначала «Аэрофлот», потом «Газпром», а там, глядишь, и вообще «Сбербанк» (перечисляем по уменьшению государственной доли).

Да, это рынок. Но даже если руки его невидимы, то грязь на них – несмываемая

Между тем в экономике здорового человека доли между совладельцами распределяются по их договоренности, как это происходит в рамках ООО. А дополнительное финансирование при необходимости идет не через продажу неизвестным лицам цветных бумажек (сейчас уже, впрочем, единиц и нолей в компьютерной сети) с долями компании, а через государственные банки развития, которые прямо заинтересованы в росте промышленности как необходимом условии роста ВВП и бюджета.

Не будучи врачом, вмешиваться в чужую шизофрению – дело неблагородное и неблагодарное. «Фейсбуку» виднее, как функционировать. Но для России такая модель собственности оказалась неподходящей: она не только дает простор криминалу, но и делает нас вечно отстающими, вечно зависящими от котировок в Лондоне, Нью-Йорке, Шанхае. Это хоккеисты могут надеяться на победу, играя на чужом поле по чужим правилам – в экономике так не бывает.

Надо меняться. В ту сторону, где деньги не возникают из воздуха и не уходят в него.