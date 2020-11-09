Инцидент со сбитым в Армении российским вертолетом обеспокоил ОДКБ
Представитель Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прокомментировал инцидент с российским вертолётом Ми-24, который был сбит над Арменией вооруженными силами Азербайджана.
По словам секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова, в организации обеспокоены тем, что столкновение в Нагорном Карабахе привело к крушению российского вертолёта.
«Мы очень сожалеем, что обострение конфликта в Карабахе привело к таким печальным последствиям. Выражаем серьезную озабоченность произошедшим инцидентом, выражаем соболезнования родным и близким погибшего экипажа. Дождемся результатов расследования, откуда был произведен выстрел», - заявил секретарь ОДКБ.
Зайнетдинов напомнил, что организация неоднократно призывала участвующие в конфликте стороны прекратить огонь, передаёт ФБА «Экономика сегодня».
Ранее Азербайджанский МИД сообщил, что российский боевой вертолет Ми-24 был сбит случайно, Армения готова выплатить компенсацию.