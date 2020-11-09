Инцидент со сбитым в Армении российским вертолетом обеспокоил ОДКБ

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Представитель Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прокомментировал инцидент с российским вертолётом Ми-24, который был сбит над Арменией вооруженными силами Азербайджана.

По словам секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова, в организации обеспокоены тем, что столкновение в Нагорном Карабахе привело к крушению российского вертолёта.

«Мы очень сожалеем, что обострение конфликта в Карабахе привело к таким печальным последствиям. Выражаем серьезную озабоченность произошедшим инцидентом, выражаем соболезнования родным и близким погибшего экипажа. Дождемся результатов расследования, откуда был произведен выстрел», - заявил секретарь ОДКБ.

Зайнетдинов напомнил, что организация неоднократно призывала участвующие в конфликте стороны прекратить огонь, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее Азербайджанский МИД сообщил, что российский боевой вертолет Ми-24 был сбит случайно, Армения готова выплатить компенсацию.