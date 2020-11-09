Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Инцидент со сбитым в Армении российским вертолетом обеспокоил ОДКБ

Антон Мельников
9 ноября, 2020 23:21
1 мин
Youtube / Телеканал Дождь
Youtube / Телеканал Дождь

Представитель Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прокомментировал инцидент с российским вертолётом Ми-24, который был сбит над Арменией вооруженными силами Азербайджана.

По словам секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова, в организации обеспокоены тем, что столкновение в Нагорном Карабахе привело к крушению российского вертолёта.

«Мы очень сожалеем, что обострение конфликта в Карабахе привело к таким печальным последствиям. Выражаем серьезную озабоченность произошедшим инцидентом, выражаем соболезнования родным и близким погибшего экипажа. Дождемся результатов расследования, откуда был произведен выстрел», - заявил секретарь ОДКБ.

Зайнетдинов напомнил, что организация неоднократно призывала участвующие в конфликте стороны прекратить огонь, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее Азербайджанский МИД сообщил, что российский боевой вертолет Ми-24 был сбит случайно, Армения готова выплатить компенсацию.

темы
Россия
Армения
Азербайджан
вертолет
ОДКБ
Нагорный Карабах
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!