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Азербайджан признался в уничтожении российского вертолёта Ми-24 над Арменией

Антон Мельников
9 ноября, 2020 21:16
2 мин
Youtube / WarLeaks - Military Blog
Youtube / WarLeaks - Military Blog

Азербайджанский МИД сообщил, что российский боевой вертолет Ми-24, который потерпел крушение в Армении, был сбит азербайджанскими военными. В ведомстве сообщили, что атака на вертолёт произошла случайно, власти Азербайджана готовы компенсировать потери российской стороне.

МИД Азербайджана отметил, что полёт российского Ми-24 проходил рядом с армяно-азербайджанской границей, борт передвигался вне зоны радаров ПВО на малой высоте, в темное время суток. Кроме того, ранее в этом районе не было российских вертолётов.

«В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение», - сообщили в МИДе.

Произошедший инцидент Азербайджан называет «трагическим» и отмечает, что он «носит характер случайности и не был направлен против российской стороны».

Ведомство приносит извинения России, а также выражает соболезнования семьям погибших членов экипажа.

«Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации», - цитирует слова МИД Азербайджана «Интерфакс».

Ранее стало известно, что из-за конфликта в Нагорном Карабахе армянского премьера хотят отправить в отставку.

темы
Россия
Армения
Азербайджан
вертолет
Нагорный Карабах
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