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Оппозиционные силы Армении выступили за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна. С требованием покинуть пост главы армянского правительства выступили почти 20 оппозиционных партий.

«С целью предотвращения необратимых потерь требуем добровольного отстранения ответственного за создавшуюся катастрофическую ситуацию премьер-министра Пашиняна и его правительства без потрясений. Требуем безотлагательного создания нового исполнительного органа, способного совершить прорыв в ситуации, решить военно-политические проблемы», - говорится в заявлении оппозиционеров.

Авторы заявления считают, что во время конфликта в Нагорном Карабахе действующая власть не предпринимает «решительных действий» и демонстрирует «неспособность противостоять внутренним и внешним вызовам».

«Человеческие и территориальные потери, неполноценные отношения с союзниками, прежде всего с Российской Федерацией, делают очевидным банкротство нынешней власти», - приводит текст заявления «Интерфакс».

Ранее стало известно, что над Арменией был сбит российский боевой вертолёт.