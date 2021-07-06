Интерес туристов к отдыху в Сочи возрос после стихийного бедствия
Несмотря на непредсказуемые климатические условия в Сочи, люди продолжают приезжать в город-курорт даже после подтоплений, образованных в результате сильнейшего ливня. По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, ситуация с заполняемостью гостиниц и санаториев никак не изменилась.
Глава города посетил 6 июля 11 объектов санаторно-курортной отрасли.
«Ситуация стабильная, загрузка по-прежнему высокая – около 90 процентов», — отметил он.
Копайгородский подчеркнул, что разбушевавшаяся стихия нанесла ущерб пансионату «Бургас», расположенному в низине, хотя коллектив учреждения был предупреждён о непогоде и заранее подготовился. Сейчас на месте специалисты откачивают воду.
Туристам и местным жителям запрещают купаться. На пляже пока занимаются уборкой.
«Во время проливных дождей пострадали около 30 прибрежных территорий. Расчистка завершена уже на 70 процентов. К вечеру планируем открыть пляжи курорта для отдыха и принятия солнечных ванн», — написал глава курортного города в своём Telegram-канале.
Напомним, накануне власти Сочи предупреждали жителей о возможной эвакуации в связи с поднятием рек и шторма.