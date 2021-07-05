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Происшествия
Власти Сочи собираются вывезти местное население из города – люди пакуют вещи
5 июля, 2021 10:26
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dtpsochi/ vk.com
Накануне, 4 июля, жители и туристы Сочи были вынуждены наблюдать за тем, как построенные ими планы на выходные рушатся на глазах – в городе прошел сильнейший ливень со шквалистым ветром. Власти не исключают, что в какой-то момент придется эвакуировать граждан.
Штормовое предупреждение объявлено в городе вчера и актуально до сих пор. Обильные осадки не прекращаются в Адлерском и Хостинском районах города. Реки Хорота и Мацеста поднялись до критической точки.
«Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию», – сообщает пресс-служба администрации города Сочи.
Ранее власти Кипра обратились за помощью к странам после сильнейшего за всю историю пожара.
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На Сочи обрушился сильнейший ливень. Вы не планировали оказаться в курортном городе в ближайшее время?
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