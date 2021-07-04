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Происшествия
Сильнейший пожар за всю историю. Власти Кипра просят страны о помощи
4 июля, 2021 16:02
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Konstantin Mikhailov/Global Look Press
Власти Кипра обратились за международной помощью из-за сильнейшего пожара, который бушует в провинции Лимасол. Пламя уже охватило 55 квадратных километров и полностью уничтожило четыре поселения, по меньшей мере четыре человека погибли.
Власти страны в лице президента Никоса Анастасиадиаса признали неспособность самостоятельно справиться с катастрофой и обратились за помощью к Евросоюзу и Израилю.
В настоящий момент Греция отправила в регион четыре самолета, группа спасателей из Италии в ближайшее время будет на месте.
Предполагаемый поджигатель – местный житель 57 лет задержан. По некоторым данным он сжигал траву и не сумел справиться с огнем, который быстро распространялся, пишет ТАСС.
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