Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Инсульт и инфаркт миокарда: диетическая кола ничуть не лучше обычной

Дмитрий Байков
28 октября, 2020 07:06
1 мин
1
фото: Pixabay

Французские ученые установили, что напитки без сахара или с подсластителями могут стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые на протяжении десяти лет наблюдали за показателями более 100 тысяч добровольцев, отмечая, сколько сладких или диетических безалкогольных напитков они выпивали.

Исследователи проанализировали данные и обнаружили связь между употреблением разных напитков и сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как инсульт, транзиторная ишемическая атака и инфаркт миокарда.

При этом те, кто пили диетические напитки имели такой же повышенный риск сердечных заболеваний, что и любители сладких напитков, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что группа японских ученых провела исследование, чтобы выяснить, как возраст человека влияет на восприимчивость к коронавирусу.

темы
общество
ученые
сердечно-сосудистые заболевания
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!