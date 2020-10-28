Инсульт и инфаркт миокарда: диетическая кола ничуть не лучше обычной

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Французские ученые установили, что напитки без сахара или с подсластителями могут стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые на протяжении десяти лет наблюдали за показателями более 100 тысяч добровольцев, отмечая, сколько сладких или диетических безалкогольных напитков они выпивали.

Исследователи проанализировали данные и обнаружили связь между употреблением разных напитков и сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как инсульт, транзиторная ишемическая атака и инфаркт миокарда.

При этом те, кто пили диетические напитки имели такой же повышенный риск сердечных заболеваний, что и любители сладких напитков, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что группа японских ученых провела исследование, чтобы выяснить, как возраст человека влияет на восприимчивость к коронавирусу.