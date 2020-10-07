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Социальная сеть Instagram начала бороться с травлей

Марьям Ибрагимова
7 октября, 2020 16:32
2 мин
Фото: randroid.ru
Фото: randroid.ru

Социальная сеть «Instagram» начнет скрывать негативные комментарии пользователей. Новая дополнительная функция введена в рамках Национального месяца борьбы с травлей.

Потенциально оскорбительные комментарии, несущие, порой, сильную психологическую травму, всегда находились под пристальным взором разработчиков, сообщает Instagram. Последние несколько дней сервис активно тестирует нововведение, которое автоматически скрывает неприятные и колкие высказывания пользователей. При этом если владелец аккаунта все же захочет прочесть реакции людей, он сможет воспользоваться функцией просмотра скрытых комментариев.

«С тех пор как мы начали предупреждать о том, что посты и комментарии могут быть оскорбительными, люди стали задумываться о своих словах перед публикацией. Менее чем за год с момента запуска функции во всем мире мы заметили значительное снижение негатива», – подчеркивают разработчики соцсети.

Ранее сообщалось, что женщина из Тюменской области транслировала оскорбления и избиение детей в Instagram.

темы
соцсети
Instagram
травля
комментарии
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