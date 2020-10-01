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Вирусная грубость — женщина транслировала оскорбления и избиение детей в Instagram

Кирилл Савушкин
1 октября, 2020 17:37
1 мин
Photo
Flickr

Следователи из Тюменской области завели дело на 32-летнюю мать двоих детей. Её подозревают в истязании своих детей (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в Сети приобрела резонанс запись прямого эфира в Instagram, во время которого 12-летний ребенок получил удар от матери.

Как заявили в Следственном комитете: «Находясь в прямом эфире на одном из приложений в сети Интернет нанесла побои старшему сыну 2008 года рождения, а также оскорбляла его и младшего шестилетнего ребенка грубой нецензурной бранью, унижала их».

На данный момент, СК проверяет «факт ненадлежащего исполнения органами опеки своих обязанностей, что привело к нарушению прав несовершеннолетнего». Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на местные СМИ, женщина злоупотребляет алкоголем и проводит подобные эфиры регулярно.

темы
дети
насилие
Тюменская область
Instagram
1 мин