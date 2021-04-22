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Иностранцам закрыли въезд в Россию на 40 лет в связи с московскими митингами
22 апреля, 2021 14:17
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Русская планета/Настя Красильникова
МВД России отрезало путь в страну 122 иностранцам. Это связано с их участием в несогласованных акциях протеста.
О решении сообщил начальник московского управления по вопросам миграции ГУ МВД Дмитрий Сергиенко. Иностранцам запрещен въезд в Россию на основании пункта 1 ч. 1 ст. 27 Федерального закона 114 «О порядке въезда, выезда».
По словам представителя МВД, 122 иностранца были участниками несанкционированных акций в Москве, пишет ТАСС. Сергиенко не уточнил, о каких митингах идет речь.
Ранее сообщалось, что федеральные телеканалы не показали митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21 апреля.
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