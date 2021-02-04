Информацию об очереди из автозаков в спецприемник проверят

Общество

В СМИ появились сообщения о возникшей очереди из автозаков в Центр временного содержания в Сахарово в Новой Москве. Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева заявила, что проверяет эту информацию.

Потяева рассказала, что сообщения об очереди из автозаков после несогласованных протестных акций слышали. Сейчас эту информацию проверяют, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».