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Информацию об очереди из автозаков в спецприемник проверят

Дмитрий Байков
4 февраля, 2021 12:37
1 мин
Дмитрий Байков
4 февраля, 2021 12:37
1 мин
1
фото: Русская планета

В СМИ появились сообщения о возникшей очереди из автозаков в Центр временного содержания в Сахарово в Новой Москве. Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева заявила, что проверяет эту информацию.

Потяева рассказала, что сообщения об очереди из автозаков после несогласованных протестных акций слышали. Сейчас эту информацию проверяют, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Приключения француза в России: «турист» может «присесть» за участие в незаконной акции.

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