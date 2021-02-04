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Общество
Информацию об очереди из автозаков в спецприемник проверят
4 февраля, 2021 12:37
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фото: Русская планета
В СМИ появились сообщения о возникшей очереди из автозаков в Центр временного содержания в Сахарово в Новой Москве. Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева заявила, что проверяет эту информацию.
Потяева рассказала, что сообщения об очереди из автозаков после несогласованных протестных акций слышали. Сейчас эту информацию проверяют, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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