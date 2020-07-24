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Индонезия хочет приобрести российскую вакцину от коронавируса
24 июля, 2020 10:44
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фото: Pixabay
Правительство Индонезии изъявило желание приобрести российскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщил посол страны в РФ Мохамад Вахид Суприяди.
По словам дипломата, он знает, что к концу лета или началу осени российская вакцина будет готова к производству. Учитывая, что в Индонезии число заразившихся COVID-19 все еще растет, препарат будет необходим и страна заинтересована в его приобретении, пишет «РИА Новости».
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что Минздрав готов к завершению клинических испытаний, а также идет подготовка к выпуску вакцины.
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