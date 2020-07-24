По состоянию на 24 июля 10:45
Заболевших800 849
За последние сутки5 811
Выздоровело588 774
Умерло13 046
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Индонезия хочет приобрести российскую вакцину от коронавируса

Дмитрий Байков
24 июля, 2020 10:44
1 мин
1
фото: Pixabay

Правительство Индонезии изъявило желание приобрести российскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщил посол страны в РФ Мохамад Вахид Суприяди.

По словам дипломата, он знает, что к концу лета или началу осени российская вакцина будет готова к производству. Учитывая, что в Индонезии число заразившихся COVID-19 все еще растет, препарат будет необходим и страна заинтересована в его приобретении, пишет «РИА Новости».

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что Минздрав готов к завершению клинических испытаний, а также идет подготовка к выпуску вакцины.

темы
Россия
общество
Индонезия
коронавирус
вакцина
1 мин