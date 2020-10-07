Индия может догнать США по числу заболевших коронавирусом

фото: Pixabay

В Индии за прошедшие сутки более 72 тысяч человек заразились коронавирусом. Об этом сообщило министерство здравоохранения и семейного благополучия страны.

Сообщается, что за сутки зафиксировано 72 049 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших превысило 6,75 млн человек, зарегистрировано 104 555 летальных исходов.

Индия занимает втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Больше всего заразившихся выявлено в США - 7,49 млн человек, сообщает «Russia Today».

Ранее главный врач Московской городской клинической больницы № 71, телеведущий Александр Мясников заявил, что людям не нужно беспокоиться из-за сообщений о растущем числе заболевших коронавирусом.