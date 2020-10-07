Доктор Мясников: не надо бояться роста числа заболевших коронавирусом

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Главный врач Московской городской клинической больницы № 71, телеведущий Александр Мясников заявил, что людям не нужно беспокоиться из-за сообщений о растущем числе заболевших коронавирусом.

«Главное, чтобы не было тяжелых больных и не умирали», - сказал Мясников. По словам специалиста, более важным показателем эпидемиологической ситуации является снижение смертности от коронавируса.

Мясников в эфире телеканала «Россия-1» подчеркнул, что коронавирус можно победить сформировав коллективный иммунитет, а для этого «Нужно, чтобы минимум 50-60 процентов населения Земли столкнулись с этим вирусом».

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что во всех столичных больницах будут использовать плазму крови переболевших коронавирусом.

По ее словам, раньше плазму доноров, которые переболели COVID-19, использовали только ведущие клиники. Сейчас эта методика отработана и признана эффективной. Все московские больницы будут использовать плазму.