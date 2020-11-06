Индекс контактов между людьми поможет предсказать волну коронавируса

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Ученые выяснили, что новый метод оценки интенсивности контактов между людьми поможет предсказать рост коэффициента распространения инфекции.

Эксперты из Германии изучил связь так называемого контактного индекса и уровня заболеваемости коронавирусом. Показатель оценивали, отслеживая местоположения обезличенных мобильных телефонов, после чего сравнили графики, показывающие колебания значений контактного индекса и коэффициента распространения COVID-19 во времени. Оказалось, что эти значения более или менее следуют друг за другом.

Таким образом, на основе расчета контактного индекса можно предсказать увеличение количества больных.

Российские эксперты считают, что человек может контролировать вероятность заражения самостоятельно. Для этого достаточно не посещать без острой необходимости людные места, а также соблюдать социальную дистанцию, пишут «Известия».

Как сообщалось, ношение очков может в пять раз снизить риск заражения COVID-19.

Об этом говорится в исследования ученых из Китая. Согласно исследованию экспертов из Поднебесной, люди, которые носят очки, заражаются коронавирусом в пять раз реже.