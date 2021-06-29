Имущество на миллиарды и связь с братвой: что «скрывает» когда-то работавший обычным милиционером глава МВД?
Журналисты проследили жизненный путь министра внутренних дел России Владимира Колокольцева и раскрыли «один из самых больших секретов российской полиции». Как выяснилось, на близких главы МВД записана многочисленная собственность, полученная благодаря связям с влиятельным бизнесменами и, как минимум, с одним измайловским «авторитетом».
Из выводов журналистов издания «Проект» следует, что до того, как Колокольцев занял пост министра, он был дружен с людьми из измайловской ОПГ, в частности Львом Череповым.
Друзьями Колокольцева называют племянника Черепова Павла Задорина - владельца таможенного терминала в Московской области для импорта подакцизных товаров, а также экс-главу Росрегулирования Игояр Чуяна. Последний якобы «устраивал ему смотрины перед повышением», когда Колокольцев был обычным офицером.
После этого жизнь некогда обычного милиционера изменила: карьера пошла в гору, а благосостояние родственников начало расти.
По оценкам журналистов, недвижимость семейства оценивается в 2 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что к журналистке «Проекта» Марии Жолобовой пришли с обысками в день выхода расследования про главу МВД.