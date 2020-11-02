Иммунолог: вакцина от коронавируса может не подействовать

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Стало известно о противопоказаниях для вакцинации от COVID-19.

Как сообщил врач-иммунолог Георгий Викулов, вакцина может не подействовать из-за особенностей организма каждого конкретного человека. Так, у около 1% населения может отсутствовать иммунный ответ на вакцину.

Эксперт отмечает, что на образование антител могут повлиять принимаемые человеком лекарства, обострение определенных заболеваний и количество клеток, продуцирующих эти тела. По словам Викулова, в отношении защиты организма от коронавируса антитела играют не самую главную роль.

Кроме того, в некоторых случаях прививку от коронавируса делать противопоказано. Так, вакцинация проводится только при отсутствии общих и индивидуальных противопоказаний, сообщает радио Sputnik.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн рассказал о категории людей, которым вакцинация против коронавируса может не помочь. Ученый также пояснил, что эта проблема связана с трудностями в выработке антител.

По словам специалиста, разделить людей на конкретные группы по способности вырабатывать иммунитет к заболеваниям довольно сложно. Это может зависеть от особенностей организма человека.