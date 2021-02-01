Иммунолог рассказала об одном преимуществе коронавируса перед гриппом

Общество

Заболевание гриппом переносится легче, чем COVID-19.

Как сообщила врач-аллерголог, иммунолог Ирина Ярцева, при гриппе температура до 39 градусов держится дней шесть. При коронавирусе она может держаться до 10–12 дней, и это считается легкой формой. При этом в отличие от гриппа, при COVID-19 обычно не поражается горло. Врач отметила, что клиническая картина ковида в целом разнообразна и до конца не изучена, сообщает «Вечерняя Москва».

Как сообщалось, ношение очков может в пять раз снизить риск заражения COVID-19.

Об этом говорится в исследования ученых из Китая. Люди, которые носят очки, заражаются коронавирусом в пять раз реже. В КНР это особенно заметно, так как большая часть населения страны отдает предпочтение очкам, а не контактным линзам.