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Илон Маск собирается открыть завод в России

Марьям Ибрагимова
21 мая, 2021 11:22
1 мин
Марьям Ибрагимова
21 мая, 2021 11:22
1 мин
Britta Pedersen/dpa
Britta Pedersen/dpa

Американский предприниматель, инженер, миллиардер, глава компании, производящей электромобили, Tesla и основатель SpaceX Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России. Об этом он сообщил сегодня на российском форуме «Новое знание», подключившись к просветительскомму российскому марафону по видеосвязи.

Кроме того, по его словам, открытие представительств может произойти и в странах СНГ, например, в Казахстане. Маск назвал скорое появление Tesla в России потрясающим событием.

«У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию», – цитирует бизнесмена РИА Новости.

Известно, что форум продлится до 22 мая, в нем должен принять участие соучредитель компании Apple Стив Возняк.

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