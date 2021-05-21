Илон Маск собирается открыть завод в России

Люди

Американский предприниматель, инженер, миллиардер, глава компании, производящей электромобили, Tesla и основатель SpaceX Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России. Об этом он сообщил сегодня на российском форуме «Новое знание», подключившись к просветительскомму российскому марафону по видеосвязи.

Кроме того, по его словам, открытие представительств может произойти и в странах СНГ, например, в Казахстане. Маск назвал скорое появление Tesla в России потрясающим событием.

«У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию», – цитирует бизнесмена РИА Новости.

Известно, что форум продлится до 22 мая, в нем должен принять участие соучредитель компании Apple Стив Возняк.