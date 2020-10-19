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Северные широты Марса могут стать одним из наиболее вероятных мест размещения первой обитаемой базы людей на планете. Об этом заявил Илон Маск в ходе видеоконференции Марсианского общества Mars Society Convention 2020.

По мнению Маска, имеющиеся в северных районах планеты запасы льда, можно использовать для производства кислорода. Также на этих территориях было бы проще сажать космические аппараты.

Американский предприниматель отметил, что первыми приоритетными задачами для членов пилотируемой экспедиции на Марс и первых обитателей марсианской базы станут создание мощностей для изготовления топлива для ракет и установка систем связи, пишет «Naked Science».

Ранее группа ученых представила исследование, в котором объясняется появление снега на горах Плутона.