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Илон Маск оказался неспособным предложить России новшества в сфере автопроизводства
2 июня, 2021 11:09
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Britta Pedersen/dpa
В России начали сомневаться в гениальности американского инженера и предпринимателя Илона Маска и уникальности его технологий. По мнению калининградского губернатора Антона Алиханова, Маск ничего нового не привнесёт, открывая на территории РФ завод по производству электромобилей Tesla.
«Электромобили, электробусы у нас производятся. Что гениального там есть? Понятно, дизайн, маркетинг и все остальное», — цитирует политика РИА Новости в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось о том, что президент Татарстана Рустам Минниханов тоже открестился от технологий Маска.
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