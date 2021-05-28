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Политика
Татарстан открещивается от Илона Маска. Президент озвучил причину
28 мая, 2021 10:07
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Tatarstan President Press Servic/via Global Look Press
После того как американский бизнесмен, глава компании Tesla и основатель SpaceX Илон Маск анонсировал появление завода по производству электромобилей в России, регионы страны начали «биться» за его присутствие, но не президент Татарстана Рустам Минниханов.
Он подчеркнул, что в республике есть свой автомобильный гигант, поэтому решил не звать новатора.
«Знаете, у нас есть свой автомобильный гигант - «КамАЗ», Маск пусть в других местах поработает», — сказал Минниханов в эфире программы «Специальный гость» на RTVI.
Также глава РТ подчеркнул, что 31 мая в Елабуге будет запущено производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat. Минниханов подчеркнул, что дел в регионе и без Маска хватает.
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