Татарстан открещивается от Илона Маска. Президент озвучил причину

Политика

После того как американский бизнесмен, глава компании Tesla и основатель SpaceX Илон Маск анонсировал появление завода по производству электромобилей в России, регионы страны начали «биться» за его присутствие, но не президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что в республике есть свой автомобильный гигант, поэтому решил не звать новатора.

«Знаете, у нас есть свой автомобильный гигант - «КамАЗ», Маск пусть в других местах поработает», — сказал Минниханов в эфире программы «Специальный гость» на RTVI.

Также глава РТ подчеркнул, что 31 мая в Елабуге будет запущено производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat. Минниханов подчеркнул, что дел в регионе и без Маска хватает.