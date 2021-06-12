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Игрок сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен жив
12 июня, 2021 20:58
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Фото: M.sports.ru
Игрок сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен жив. Врачи стабилизировали его состоние.
«Кристиан Эриксен в сознании, врачи в больнице продолжают работу с ним», — приводит заявление датчан журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», передает Championat.com.
Матч чемпионата Европы Дания — Финляндия приостановлен из-за того, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перед перерывом потерял сознание.
Сразу после инцидента на поле появились врачи, которые стали делать футболисту искусственный массаж сердца.
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