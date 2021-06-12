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Кристиан Эриксен потерял сознание. Матч Евро Дания — Финляндия приостановлен
12 июня, 2021 20:06
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Матч чемпионата Европы Дания — Финляндия приостановлен из-за того, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание.
Сразу после инцидента на поле появились врачи, которые стали делать футболисту искусственный массаж сердца.
После этого Эриксена на носилках унесли с поля, а игроки сборной Финляндии ушли в подтрибунные помещения, пишет Championat.
«После неотложной медицинской помощи игроку сборной Дании Кристиану Эриксену состоялась внеплановая встреча с обеими командами и официальными лицами матча. Дополнительная информация касательно судьбы матча станет известна в 20:45 по киевскому времени. Эриксен был доставлен в больницу. Его состояние стабилизировалось», - говорится в официальном заявлении УЕФА.
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