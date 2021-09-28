«Идеологическая диверсия»: В СИЗО-1 «отрезали голову» Владимиру Путину
Бывший директор «Открытой России»* Андрей Пивоваров, находящийся в краснодарском СИЗО-1 с июня текущего года по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией, рассказал, что один из подследственных попросил передать ему несколько кусочков мыла в форме бюста президента РФ Владимира Путина.
Известно, что мыло направлять арестантам можно, к тому же, форма и размер гигиенического средства не определена, поэтому просьба была выполнена, частично. Сотрудники учреждения перед передачей решили проверить, нет ли в мыле чего запрещенного и разрезали пару бюстов ножом, «одному даже отрезали голову».
Получив свой «подарок» в таком непотребном виде, подследственный написал жалобу, в которой пояснил, что чувствует себя глубоко оскорбленным гражданином, поскольку уважает личность Путина. Кроме того, данный поступок он назвал «идеологической диверсией».
«Через пару дней к нему прибежал взмыленный начальник, ответственный за воспитание, и очень попросил никуда и никому это не отправлять и в целом прекратить эксперименты с вождём», - говорится в Telegram-канале «Команда Пивоварова».
Ранее оппозиционный политик Алексей Навальный обрушился с критикой на цифровые площадки во время выборов в РФ.
* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.