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Политика
«И трусливые, и алчные»: Навальный высказался о поведении цифровых площадок во время выборов
23 сентября, 2021 19:36
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instagram/navalny
Оппозиционный политик Алексей Навальный раскритиковал действия Apple, Google, YouTube и Telegram, которые заблокировали связанные с «Умным голосованием» ресурсы в дни выборов Госдуму РФ.
По словам политика, его удивило, как интернет-гиганты и сервисы, которые называют себя независимыми, превратились в «помощников» тех, кто фальсифицирует результаты голосования.
«Одно дело, когда интернет-монополистами рулят милые свободолюбивые нерды с твердыми жизненными принципами. Совсем другое ― когда у руля люди одновременно и трусливые, и алчные», ― написал Навальный в Instagram.
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