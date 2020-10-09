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И снова летучие мыши: в Африке и Германии выявлен опасный вирус

Дмитрий Байков
9 октября, 2020 08:45
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фото: Pixabay

Группа ученых из США и Африки нашла первых родственников вируса краснухи у целого ряда летучих мышей. Первые частицы выявили у внешне здоровых животных в Уганде.

Еще один родственный вирус краснухи был обнаружен у млекопитающих, которые умерли в зоопарке Германии.

В настоящее время не установлено могут ли эти родственные вирусы передаваться людям. Однако авторы научного проекта считают, что нужно изучить и такой вариант развития событий.

Вирус краснухи вызывает сыпь и лихорадку. Наибольшую опасность он представляет для беременных женщин, поскольку может привести к тяжелым патологиям плода, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что китайские ученые провели исследование и выяснили, что муравьи способны строить конструкции из песка для добычи жидкой пищи.

темы
общество
Германия
Африка
ученые
вирус
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