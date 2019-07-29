От холодного картофеля до смертельного чеснока

Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В середине июля произошло много всего: лесные пожары в Сибири теперь занимают 3 миллиона гектаров, Навального отравили, а на митингах в поддержку кандидатов в МГД задержали 1373 человека.

Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.

Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно когда захочется.

1. Студентам Аляски перестали платить стипендии

Штату урезали финансирование на 41%, а политики решили оправдать этим отзыв стипендий у студентов местного университета. Ребята в отчаянии: некоторым вознаграждение покрывало полную стоимость обучения и проживания (около 317 тысяч рублей в год).

Зато в России с этим стабильно — в ПТУ на шахтеров берут всех!

2. Холодная картошка — повод пострелять

В Гарден Сити, штат Айдахо, женщине подали холодную картошку фри. В ответ она вылила на сотрудника свою колу, попросила возврат денег, и, после того, как ей возместили стоимость обеда, перепрыгнула через стойку и выстрелила в пол в кухне.

Протест, который мы заслужили.

3. Острый вопрос

Калифорния славится дорогой недвижимостью, фестивалем чеснока и свободным ношением оружия. Несколько неизвестных воспользовались третьим, чтобы устроить анархию на втором. Подозреваемый принес винтовку на праздник и расстрелял четырех человек. Его убила полиция на месте.

Поезжайте лучше в Калугу на фестиваль яблок!

4. Пожизненное камео

Американскому комиксисту Стэну Ли хотят посвятить улицу в Нью-Йорке. Он жил на ней в детстве. Иллюстратор создал нескольких персонажей вселенной Marvel. Самый популярный из них — Человек-Паук.

Может, лучше «улицей Ленина»?

5. Губернатор Пуэрто-Рико уходит после массовых протестов населения

Тут и добавить нечего — политика здорового человека.