Общество

Московская область отменяет практически все коронавирусные ограничения. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

«По сути, все ограничения сняты», - заявил он.

Остались ограничения на массовые мероприятия. В то же время трибуны можно посещать при соблюдении определенных требований.

С 13 января в регионе разблокировали транспортные карты студентов. В Подмосковье работают школы, колледжи, детсады.

«...Мы, по сути, переходим в обычный, штатный режим работы», - констатировал губернатор. Его слова приводит телеканал «360».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с августа население вернется к допандемийной жизни.