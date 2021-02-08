Новости Общество
Общество
Губернатор Московской области отменил большинство ограничений и запретов
8 февраля, 2021 18:24
1 мин
1 мин
Globallookpress
Московская область отменяет практически все коронавирусные ограничения. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.
«По сути, все ограничения сняты», - заявил он.
Остались ограничения на массовые мероприятия. В то же время трибуны можно посещать при соблюдении определенных требований.
С 13 января в регионе разблокировали транспортные карты студентов. В Подмосковье работают школы, колледжи, детсады.
«...Мы, по сути, переходим в обычный, штатный режим работы», - констатировал губернатор. Его слова приводит телеканал «360».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с августа население вернется к допандемийной жизни.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку