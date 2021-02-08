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Губернатор Московской области отменил большинство ограничений и запретов

Лилия Караева
8 февраля, 2021 18:24
1 мин
Лилия Караева
8 февраля, 2021 18:24
1 мин
Ограничения по коронавирусу
Globallookpress

Московская область отменяет практически все коронавирусные ограничения. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

«По сути, все ограничения сняты», - заявил он.

Остались ограничения на массовые мероприятия. В то же время трибуны можно посещать при соблюдении определенных требований.

С 13 января в регионе разблокировали транспортные карты студентов. В Подмосковье работают школы, колледжи, детсады.

«...Мы, по сути, переходим в обычный, штатный режим работы», - констатировал губернатор. Его слова приводит телеканал «360».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с августа население вернется к допандемийной жизни.

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ТЕГИ
коронавирус
Подмосковье
ограничения
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