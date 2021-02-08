Человечество ощутит относительный покой: Дмитрий Песков призвал дождаться августа

Общество

Летом население ощутит относительный покой и вернется к нормальной, допандемийной жизни. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил месяц, когда это станет возможным.

По словам пресс-секретаря президента России, летом доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%. Это позволит в августе вернуться к привычной жизни.

«То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», - сказал Песков. Его слова приводит ТАСС.

В России коронавирусом болели более 3,9 миллионов человек, умерли 76,7 тысяч. С 18 января в стране стартовала массовая вакцинация.