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Человечество ощутит относительный покой: Дмитрий Песков призвал дождаться августа

Лилия Караева
8 февраля, 2021 10:13
1 мин
Лилия Караева
8 февраля, 2021 10:13
1 мин
Дмитрий Пескв
Globallookpress

Летом население ощутит относительный покой и вернется к нормальной, допандемийной жизни. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил месяц, когда это станет возможным.

По словам пресс-секретаря президента России, летом доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%. Это позволит в августе вернуться к привычной жизни.

«То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», - сказал Песков. Его слова приводит ТАСС.

В России коронавирусом болели более 3,9 миллионов человек, умерли 76,7 тысяч. С 18 января в стране стартовала массовая вакцинация.

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ТЕГИ
Дмитрий Песков
коронавирус
пандемия
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