«Группу убийц» из расследования о Навальном обвинили в отравлении «Новичком» Дмитрия Быкова
Издания The Insider и Bellingcat провели расследование и объявили, что сотрудники ФСБ, отравившие оппозиционера Алексея Навального, пытались то же самое сделать с писателем Дмитрием Быковым. На него могли покушаться с применением «Новичка» - на это указывают многие общие симптомы с Навальным.
Издания называют «отравителей» «группой убийц». По их данным, в нее вошли химики НИИ-2 ФСБ и сотрудники Службы по защите конституционного строя.
Журналисты установили, что за Быковым также велась слежка - она началась за год до отравления. Передвижения писателя совпали с маршрутом сотрудников ФСБ из дела Навального - Владимира Паняева, Валерия Сухарева и Ивана Осипова.
Покушение было организовано в апреле 2019 года в Новосибирске. Быкову также нанесли яд на нижнее белье.
Ему стало плохо в самолете из Екатеринбурга в Уфу. Литератора ввели в кому и перевезли в Москву. Однозначного диагноза ему не поставили.
Ранее в ФСБ отказались заводить дело в связи с отравлением Алексея Навального.