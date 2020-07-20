ГРУ спрятало в Москве знающего химический состав «Новичка» Яна Марсалека

Общество

Wirecard

Бывший член директоров немецкой финансовой компании Wirecard Ян Марсалек, исчезнувший после того, как со счетов компании пропали 2 млрд евро, скрывается в России под надзором спецслужб. Он располагал документами о применении нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери и его точной химической формуле.

О бегстве Марсалека в Россию сообщило издание Handelsblatt. Оно утверждает, что перед этим бывший топ-менеджер перевел из Дубая в страну большие суммы в виде биткоинов.

Утверждается, что 18 июня Марсалек улетел в Минск рейсом из Клагенфурта через Таллин. Оттуда он якобы перебрался в Россию.

Отмечается, что в последние годы Марсалек часто бывал на российской территории. Для поездок он использовал шесть загранпаспортов.

Ранее другое издание сообщило, что Марсалек скрывается от правосудия в Беларуси или России. По версии журнала Der Spiegel, Марсалек мог сотрудничать с российскими спецслужбами или работать на них.

В начале июня аудиторы заявили о несоответствии в 1,9 млрд евро между заявленным и реальным балансом Wirecard. Марсалека уволили, его местонахождение компании неизвестно. Руководство полагает, что бывший топ-менеджер в бегах.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о четырех задержанных сотрудниках ГРУ из команды соперника на выборах главы республики.