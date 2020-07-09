Политика
Александр Лукашенко рассказал о задержании четырех сотрудников ГРУ из команды конкурента
9 июля, 2020 17:50
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Пресс-служба президента Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время 5-часового общения с журналистами объявил о задержании четырех сотрудников ГРУ РФ в стране. Они якобы работали в команде Сергея Тихановского - конкурента белорусского лидера на выборах президента.
О задержании сотрудников ГРУ сообщил журналист, участник встречи Пётр Петровский. Он рассказал Telegram-каналу Baza, что они работали на блогера Тихановского.
ГРУ России и КГБ Беларуси никак не прокомментировали слова Лукашенко. Его пресс-служба также воздержалась от разъяснений.
Ранее на закрытой встрече Лукашенко заявил о своей причастности к задержанию блогера. Он объяснил, что «переживал за страну». Тихановский сейчас находится в СИЗО.
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