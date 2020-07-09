Александр Лукашенко рассказал о задержании четырех сотрудников ГРУ из команды конкурента

Политика

Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время 5-часового общения с журналистами объявил о задержании четырех сотрудников ГРУ РФ в стране. Они якобы работали в команде Сергея Тихановского - конкурента белорусского лидера на выборах президента.

О задержании сотрудников ГРУ сообщил журналист, участник встречи Пётр Петровский. Он рассказал Telegram-каналу Baza, что они работали на блогера Тихановского.

ГРУ России и КГБ Беларуси никак не прокомментировали слова Лукашенко. Его пресс-служба также воздержалась от разъяснений.

Ранее на закрытой встрече Лукашенко заявил о своей причастности к задержанию блогера. Он объяснил, что «переживал за страну». Тихановский сейчас находится в СИЗО.