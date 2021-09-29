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Григория Явлинского прооперировали
29 сентября, 2021 11:39
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Nikolay Titov/Global Look Press
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский перенес операцию на сердце. Ранее сообщалось, что его госпитализировали в средне-тяжелом состоянии.
По данным Telegram-канала Mash, политику сделали операцию по чистке сердца.
Явлинский подписал согласие на оперативное вмешательство, где говорится, что он осознает риск возможных осложнений. Политик остается в больнице - за ним следят врачи.
27 сентября его госпитализировали после жалоб на затрудненное дыхание, тяжесть в груди.
Проблемы с сердцем были у Явлинского и раньше. В 1998 году его прооперировали в США.
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